Il poignarde le conducteur parce qu’il l’a doublé

Balla Ndiaye et Osé Moulongo ont comparu hier devant la barre du Tribunal de grande instance de Dakar statuant en flagrants délits, pour ‘‘coups et blessures volontaires’’ ayant entraîné une interruption temporaire de travail (itt) de 7 jours contre le premier cité et ‘‘destruction de biens appartenant à autrui’’ pour le second.

Balla N. et le ressortissant congolais, Osée M. ont eu une altercation à cause d’un mauvais comportement sur la route. Les deux hommes qui roulaient chacun en voiture, se sont alors arrêtés pour solder leurs comptes. Osée a cassé le pare-brise du véhicule de son protagoniste. Son jeune frère, Marcel a assisté à la scène. Il a reçu des coups de couteau à la tête et à l’avant-bras. Les faits se sont déroulés à Liberté 6 à 5h du matin. Poursuivis respectivement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de sept jours et destruction de bien, Balla N. et Osée M. ont été présentés hier, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. Employé comme chauffeur par une société de location de voitures, Balla a soutenu que son co-prévenu avait foncé sur sa voiture. Ainsi, ils sont sortis de leurs véhicules et se sont emportés. Il ajoute qu’il a été pris à partie par les deux frères qui étaient ivres. « Osée était armé d’une barre de fer. C’est le pare-brise qui a blessé Marcel à l’avant-bras. Sa tête a cogné le trottoir quand je lui ai donné un coup de poing », a expliqué le quadragénaire. Face aux limiers du commissariat de Dieuppeul, Balla a avoué avoir poignardé sa victime à l’avant-bras avec un couteau qu’il avait gardé dans son véhicule. Pour les blessures à la tête, il a indiqué qu’elles ont été causées par une pierre. Osée M. qui a comparu libre, a reconnu avoir vandalisé le véhicule de son antagoniste. « J’étais révolté quand il a poignardé mon jeune frère qui saignait abondamment. Il a été évacué à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, puis à l’hôpital Fann », a affirmé le jeune homme de 33 ans. A l’en croire, il revenait d’une soirée d’anniversaire avec son frangin et deux autres connaissances. Mais, ils n’étaient pas en état d’ébriété.

Marcel M. a confessé que Balla a vu rouge lorsque son coaccusé l’a doublé. « Il m’a poignardé à l’avant-bras et à la tête. Son employeur a pris l’engagement de couvrir tous mes frais médicaux », fait-t-il savoir.

La déléguée du procureur a requis l’application de la loi. Le conseil de Balla a demandé au juge de faire preuve de magnanimité. Pour sa constitution de partie civile, l’avocat a demandé le franc symbolique. Car, dit-il, les parties ont trouvé un accord avec l’employeur de son client. Dans son délibéré, le président de la séance a condamné Balla N. à un mois de prison ferme. Quant à Osée M., il a écopé d’un mois de prison assorti du sursis.