Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
pluie e1755779114209 1

Il va pleuvoir ce samedi dans ces localités

6 septembre 2025 Société

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié, ce vendredi 6 septembre, son bulletin météorologique valable jusqu’à 12 heures.

Selon les prévisionnistes, plusieurs zones du nord-est du Sénégal connaîtront des pluies orageuses d’intensités variables au cours de la matinée. Les départements concernés sont Matam, Kanel, Ranérou, Bakel, Goudiry et Podor. Dans ces localités, les populations sont invitées à rester vigilantes face aux risques d’averses parfois fortes, susceptibles d’occasionner des désagréments.


Pour le reste du territoire national, l’ANACIM prévoit une alternance d’éclaircies et de bandes nuageuses. Le temps devrait rester globalement clément, même si des passages nuageux pourront temporairement assombrir le ciel. Ces conditions météorologiques pourraient apporter une légère fraîcheur matinale dans certaines régions, avant le retour progressif du soleil.

Tags

Vérifier aussi

faux billetss

Des faux billets saisis aux Parcelles Assainies

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) (Dakar) a interpellé, le 1ᵉʳ septembre, un …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved