Il va pleuvoir ce samedi dans ces localités

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié, ce vendredi 6 septembre, son bulletin météorologique valable jusqu’à 12 heures.

Selon les prévisionnistes, plusieurs zones du nord-est du Sénégal connaîtront des pluies orageuses d’intensités variables au cours de la matinée. Les départements concernés sont Matam, Kanel, Ranérou, Bakel, Goudiry et Podor. Dans ces localités, les populations sont invitées à rester vigilantes face aux risques d’averses parfois fortes, susceptibles d’occasionner des désagréments.

Pour le reste du territoire national, l’ANACIM prévoit une alternance d’éclaircies et de bandes nuageuses. Le temps devrait rester globalement clément, même si des passages nuageux pourront temporairement assombrir le ciel. Ces conditions météorologiques pourraient apporter une légère fraîcheur matinale dans certaines régions, avant le retour progressif du soleil.