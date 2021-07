Il vend du «yamba» pour se rendre en Pologne

Une affaire de trafic de drogue et d’associations de malfaiteurs a été jugée, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar. En effet, l’accusé Ismaila était à la recherche de 1,300 million pour acheter un billet d’avion afin de se rendre en Pologne. Pour rassembler les sous, il s’est adonné à la vente de drogue. Malheureusement pour lui, il est tombé avec 10 kilos de chanvre indien. Conducteur de Jakarta de son état, il a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés avant d’expliquer qu’il avait un projet de voyage. “Je voulais partir en Pologne. Et pour l’obtention du visa, on m’avait réclamé 1 million 300 mille francs CFA. Pour régler ce décompte, j’ai décidé de vendre du chanvre indien afin de gagner de l’argent. J’étais à mon premier coup d’essai et j’avais fait une avance de 400 mille francs et il ne me restait que 900 mille francs “, a-t-il confié au juge. Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public a rappelé que la loi est sévère pour le crime de trafic de drogue. C’est la raison pour laquelle il a requis à l’encontre du mis en cause 10 ans de travaux forcés. Assurant la défense de l’accusé, Me Kayossi estime que son client a collaboré avec la police en filant le nom de son livreur Mohamed Camara et son adresse. Mieux, il n’a jamais eu Maille à parti avec la justice. “Mon client devait partir en voyage mais il devait financer ses activités. Il ne connait pas ce travail car il était novice. Raison pour laquelle la police n’a pas mis de temps pour l’arrêter. L’association de malfaiteurs ne peut être retenue car il n’a fait qu’acheter le produit et il s’en est arrêté là. De ce point de vue, il devrait être acquitté. Pour ce qui est du trafic de drogue, il est honnête et naïf. Il est entré dans cette activité temporairement et pour un temps bien déterminé”, a dit la robe noire qui, a demandé la clémence de la chambre criminelle de Dakar. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 28 juillet prochain.

Articles similaires