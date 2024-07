Immigration irrégulière : 53 jeunes sénégalais attendent leur rapatriement depuis plus d’un mois

Partager Facebook

Ils sont 53 jeunes Sénégalais victime de l’Immigration irrégulière attendent leur rapatriement au centre d’Argoub, situé à 90 km au sud de la ville de Dakhla. Ils se sont révoltés lundi dernier à travers une manifestation violente qui n’a pas été sans conséquences.

Un blessé parmi eux mais malheureusement ils ont causé d’énormes dégradations dans le centre où ils attendent leur rapatriement selon Babou Sene, consul général du Sénégal à Dakhla. « Ils ont mis le feu, cassé des portes… J’ai attiré leur attention sur le fait qu’ils doivent préserver l’image du Sénégal à l’étranger et faire preuve de résilience car les autorités sénégalaises travaillent pour leur rapatriement dans les meilleurs délais.

Ces jeunes doivent savoir que les centres d’accueil ne sont pas des hôtels. Les autorités marocaines leur donnent le gîte et le couvert mais selon leurs moyens. Ils doivent faire preuve de résilience et respecter les lois et règlements des pays d’accueil.

Le Consulat général continuera de leur venir en aide (cigarettes, thé, sucre et cartes téléphoniques) selon les moyens disponibles », a informé le consulat dont les propos sont rapportés par Libération. En effet, la pirogue aurait quitté la Gambie le 02 juillet 2024 avec près de 200 personnes et a été secourue par la Marine royale marocaine au large de Dakhla.

On compte 46 Sénégalais parmi les rescapés et des ressortissants gambiens, maliens et guinéens. Il y a 2 femmes parmi les Sénégalais et 02 mineurs. Ils sont tous en bonne santé et sont logés dans le centre d’accueil d’Argoub.