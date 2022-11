INAUGURATION DE LA CRECHE DE L’HOPITAL ABASS NDAO : Un équilibre entre la vie professionnelle et familiale pour le personnel féminin

Le service crèche-garderie d’enfants de l’hôpital Abass Ndao a été inauguré ce jeudi sous la présidence des ministres du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, de la Santé et de l’Action sociale ainsi que du représentant du Bureau International du Travail à Dakar. Ce service pilote, premier du genre en Afrique, est mis en place grâce à la collaboration entre le Comité National du Dialogue Social et la Direction de l’hôpital sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

L’initiative a été appuyée par le Bureau International du Travail et vise l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale en confortant la ratification de la convention 183 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la protection de la maternité. ‘’Vous savez que l’hôpital même on fait une étude rapide démographique on verra que la probabilité d’avoir une fille est ¾ et celle d’avoir un garçon n’est ¼ donc il y a plus de personnels féminins que de personnels masculins’’ , a expliqué démographiquement le directeur de l’hôpital Abass Ndao, Dr Amadou Ndiaye.

‘’Aujourd’hui, a-t-il soutenu, le personnel féminin, après congé de maternité, a besoin de quelqu’un qui peut s’occuper de son enfant sans contrainte et vu la situation actuelle avec les nounous, on s’est dit avec une crèche dans l’hôpital le problème sera réglé’’. Ainsi, ça permet d’être plus stable au travail. Poursuivant, il a aussi indiqué que si l’enfant rencontre des problèmes médicaux, c’est ici qu’on lui fait une prise en charge.

‘’Pour l’employé que nous sommes, cela aussi nous facilite notre quotidien et ça permet de donner aux femmes des chances dans leur structure de travail’’ , a fait valoir Dr Amadou Ndiaye. Prenant la parole, la représentante du ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Seynabou Mbaye a magnifié l’initiative au nom du ministre tutelle. Elle a à cet effet souligné que la femme a un lourd fardeau avec les obligations familiales, professionnelles et communautaires.

A en croire Seynabou Mbaye, ‘’cette crèche est donc la bienvenue pour que le personnel féminin soit à n’importe quelle heure tranquille. Cela, a-t-elle ajouté, permettra aussi de travailler sans stress et d’avoir moins de tracas. Je pense que cette initiative fera bientôt le tour de tous les hôpitaux du Sénégal’’.

MADA NDIAYE