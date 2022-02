Inauguration du Stade Abdoulaye Wade: La seconde victoire du Sénégal après la coupe d’Afrique

Le stade Abdoulaye Wade a été inauguré hier de fort belle manière. La fête a été belle même s’il y a eu quelques échauffourées avec les jeunes, nombreux, qui ne pouvaient pas entrer.

En présence de plusieurs chefs d’État et de hauts responsables du football mondial, le Sénégal a encore fait la fête quelques jours après avoir gagné la coupe d’Afrique. Les discours étaient empreints de joie, de gaieté, de désir de contenter la jeunesse. Toutes les hôtes du Sénégal qui ont pris la parole ont mis l’accent sur le fait que le Sénégal ait gagné la coupe. Mais il s’agit sans doute de deux victoires. Celle-ci est d’avoir réussi à construite en si peu de temps, un stage aussi prestigieux. Un vrai bijou s’écarta tous. Et ils ont raison. Le stade Abdoulaye Wade va faire la fierté du Sénégal mais aussi de l’Afrique.

Le président de la République a cependant insisté sur le défi de l’entretien qu’il faut gagner, un des défauts de notre pays où nous savons construire sans le suivi nécessaire. Il faudra cependant protéger l’ouvrage par rapport aux agressions volontaires ou non. Car l’infrastructure est de dernière génération à l’image de ce gazon qui est mixte.

L’autre défi majeur est la’ multiplication des infrastructures de ce genre. Le Sénégal a longtemps souffert de manque d’infrastructures sportives. Il faudra désormais pallier à cela si nous voulons être sur tous les podiums et relever les défis sportifs au niveau africain et mondial. Construire et entretenir, voilà ce que doivent être les maîtres-mots en la matière. Le match qui a suivi avec des anciennes gloires a rendu la fête plus belle. La jeunesse sénégalaise et sans doute africaine est aux anges.

Nous osons en effet espérer que d’autres victoires de ce genre vont suivre parce que le Sénégal aura compris que le sport est l’une des diplomaties les plus fortes dans ce monde. Et qu’investir dans le sport est non seulement une façon de rehausser forte l’image de son pays mais également de trouver des débouchés aux jeunes, d’assoir l’unité nationale et la paix sociale.

Ainsi, après la coupe d’Afrique, le Sénégal vient de remporter sa seconde victoire sportive au niveau africain et mondial.

ASSANE SAMB