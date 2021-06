Infrastructures: Dr Annette Seck Ndiaye axe le “Fast-track”

A Sédhiou, des engagements pris par le gouvernement du Sénégal sont respectés pour la plupart des projets de Promo-ville. Après le centre hospitalier régional qui porte le nom de feu professeur Amadou Tidiane Bâ, ancien ministre et maire de Sédhiou avec 6 hectares dont 4,1 bâtis et a coûté 20 milliards de francs CFA avec une capacité d’accueil de 150 lits et de 19 spécialités médicales, cette commune attend avec impatience le bouclage des travaux du pont de Marsassoum.

La grande responsable de cette localité, et potentiel candidate à la mairie ne cache pas sa satisfaction de voir sa commune émergée sous le magistère de Macky Sall.

En mode “Fast track” c’est bien de cela qu’il s’agit ! Il y a à peine quelques mois c’était la pose de la première pierre du Pont de Marsassoum par son Excellence M. Macky Sall Président de la République du Sénégal, aujourd’hui ce sont les derniers piliers du pont qui apparaissent.

Cette infrastructure financé à hauteur de 20 milliards devant relier les trois régions de la Casamance naturelle (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) est en phase de finition et sera sous peu inauguré par le Chef de l’Etat. Avec ses 55 km à l’ouest de Sédhiou commune et d’une longueur de 600 mètres, réduira sensiblement la distance Sédhiou/Ziguinchor de plus de 50 kilomètres, va impacter sensiblement sur l’économie de la commune.

“Eh oui ! Chers Amis, c’est Marsassoum la majestueuse qui comme une reine va bientôt arborer sa couronne. Un peu de patience et c’est bientôt fini le calvaire qui consiste à traverser le fleuve en pirogue lorsque le bac s’arrête. Fini les angoisses issues de la crainte de rater le Bac” avance la Directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), Docteur Annette Anta Denise Camille Seck Ndiaye.

Merci pour tout Monsieur le Président de la République ! Abarka comme disent mes parents mandingues !

Chers Frères et Sœurs ! Attaquons-nous aux maux plutôt que de nous servir des mots. Le Sénégal ce n’est pas seulement Dakar ! L’espoir est permis car l’émergence c’est d’abord des infrastructures de dernière génération pour assurer la libre circulation des personnes et des biens.

Chers Amis de Casamance Émergente je m’engage, l’heure est venue de vous engager !!! Ne ratez surtout pas le rendez-vous des élections locales !

Marchons ensemble pour l’équité sociale et territoriale, c’est capital !

Dr Annette Anta Denise Camille Seck Ndiaye.

Directrice (PNA)