Infrastructures: Le plus long pont suspendu du monde vient d’ouvrir

Le détroit des Dardanelles, c’est ce passage qui relie la mer Égée à la mer de Marmara. Du côté de la Turquie. Et c’est ce détroit qu’enjambe aujourd’hui le pont suspendu le plus long du monde . Une structure de 3.563 mètres reliant l’Europe et la ville de Gelibolu à l’Asie et la ville de Lapseki.

Ce pont a coûté 2,5 milliards d’euros. Mais permettra de traverser le détroit en seulement six minutes sous réserve de s’acquitter d’un péage de 13,60 dollars. Là où il faut toujours une heure trente par le ferry. Et les autorités turques annoncent ainsi une économie de 415 millions d’euros par an. Celui que les Turcs appellent le « pont 1915 des Dardanelles », en référence à une victoire navale de leur pays, présente la portée de section centrale la plus longue du monde : 2.023 mètres à elle seule ! 2.023 mètres comme en hommage au centenaire de la fondation de la République turque.

La construction du pont avait commencé en 2017. Le 18 mars. Pour commémorer l’anniversaire de la bataille des Dardanelles remportée par la Turquie. Le 18 mars comme la date à laquelle le pont a finalement été inauguré il y a quelques jours.