Injustice Sociale: Les travailleurs de l’Agriculture déposent un préavis de grève

Le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Pr Moussa Baldé se trouve dans une mauvaise posture face à la décision des membres du Syndicat national des travailleurs et techniciens de l’agriculture au Sénégal (Synttas) d’aller en grève. Pourtant ce même syndicat avait prévu un grève générale pour obtenir gain de cause dans leur bras de fer qui les opposés à leur ministre de tutelle.

Le Syndicat national des Techniciens et Travailleurs de l’Agriculture du Sénégal (SYNTTAS) a déposé un préavis de grève auprès de leur ministre de tutelle. Une décision fondée vu la loi 61-33 du 15 juin 1961 modifiée portant statut général des fonctionnaires (article 7) et après concertation des membres du Syndicat national.

Ils décident d’aller en grève dans l’intention de déclencher une grève générale sur l’étendue du territoire national à l’expiration du délai prescrit si toute fois nos revendications ne sont pas prises en charge. Les mots d’ordre de grève seront de 24 heures, 48 heures, 72 heures, voire illimités.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction , l’on explique les motifs de leurs revendications portant sur le paiement immédiat et sans délai de l’indemnité de prise en charge agricole (déjà votée à l’Assemblée nationale et inscrite dans le budget du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural) ; l’application de toutes les mesures retenues dans l’Arrêté interministériel signé entre le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural et le Ministre des Finances et du Budget (travaux de réfection des locaux des services déconcentrés, subvention aux coopératives d’habitats des agents etc.).