Inondations au Niger : 23 morts

Quelque 23 personnes ont trouvé la mort et 21 autres ont été blessées au Niger à la suite des récentes inondations provoquées par de fortes pluies, selon un bilan communiqué par les services de secours.

Ces intempéries ont causé également l’effondrement de 361 maisons, affectant plus de 5.800 ménages, soit un total de 42.559 personnes, a précisé jeudi le Groupement national des Sapeurs-pompiers (GNSP), lors d’un point de presse tenu à Niamey.

Cité par l’agence nigérienne de presse, le Groupement des Sapeurs- pompiers a recommandé aux habitants des régions touchées d’éviter de traverser les cours d’eau et les ponts submergés et de quitter les zones inondables et de ne pas occuper d’habitations précaires ou fragilisées.

Le Niger est confronté chaque année à des inondations provoquant souvent de lourdes pertes humaines et d’importants dégâts matériels. Au cours de l’année 2024, le bilan des inondations causées par des pluies au pays du Sahel s’est élevé à quelque 400 morts et plus d’un million et demi de personnes affectées, selon des chiffres officiels.