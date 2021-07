Inondations en Europe: le bilan dépasse les 100 morts

C’est un paysage de désolation. Des villages engloutis sous des mètres d’eau, des maisons effondrées, des façades d’immeubles emportées… L’Europe fait face à des inondations brutales, du jamais-vu depuis plusieurs décennies.

Selon les autorités allemandes, le dernier bilan fait état d’au moins 103 morts dans le pays ce vendredi matin 16 juillet. Un chiffre appelé à monter en raison du nombre de personnes encore portées disparues, raconte notre envoyé spécial à Remagen, Pascal Thibaut.

Dans le canton de Bad Neuenahr-Ahrweiler particulièrement frappé, 1 300 personnes étaient considérées comme disparues jeudi soir. Sur place, un responsable des pompiers a confié à RFI que des parkings d’immeubles et des caves étaient encore sous l’eau, faisant craindre de retrouver des morts.

De plus, plusieurs personnes sont décédées et d’autres portées disparues en Allemagne à la suite d’un important glissement de terrain, consécutif aux violentes intempéries, qui a emporté vendredi matin des maisons dans une localité située non loin de Cologne, ont annoncé les autorités locales. Sur la commune de Erftstadt-Blessem, « les maisons ont été largement emportées par les eaux et certaines se sont effondrées. Plusieurs personnes sont portées disparues », selon un tweet de la communauté de communes de Cologne. Une porte-parole a précisé à l’AFP que plusieurs décès étaient « confirmés ».

Sur place, les secours sont donc encore omniprésents avec des renforts d’autres régions et même de l’étranger. Hormis la recherche de disparus, la remise en état d’infrastructures prioritaires (eau potable, électricité, téléphone, ponts, etc.) et l’hébergement des victimes des inondations figurent parmi les priorités.