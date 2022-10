Insécurité et Instabilité: Le Sahel au bord du gouffre !

Qui va sauver le Sahel ? Une question importante à laquelle certainement personne n’a de réponse. Et le Forum de Dakar sur la sécurité qui s’est ouvert ce lundi aura difficilement des réponses. Car, c’est la huitième fois qu’il est organisé. Et beaucoup de pays comme la France ont aussi leurs Forums. Sans véritablement apporter les solutions escomptées. Car, des solutions, il y en a pas actuellement. Et pour cause !

Le Sahel, ces pays de l’Afrique au sud du Sahara dont le Sénégal ont toujours connu une pauvreté lancinante tant du point de vue économique, intellectuel et institutionnel. Une situation qui a fait que les Djihadistes, après que le verrou Kadhafi a sauté, ont investi le Sahel, un terrain propice à leur banditisme auréolé d’islamisme pour lui donner un semblant de légitimité. Il s’agit, pour eux, de profiter de la faiblesse des Etats, de la pauvreté des populations éprouvées par de dures années de colonisation, de sécheresse, de désagrégation d’Etats fragiles qui n’ont jamais été des Nations. Avec ces tares congénitales, personne ne peut prétendre à apporter des solutions dans l’immédiat. Car, c’est depuis de longues années, le Sahel n’a cessé de connaître des foyers de tension aggravés par des coups de force militaires sous fond de corruption de ses élites.

Les Djihadistes n’ont fait que d’une façon opportuniste, profiter du contexte délétère pour s’arroser des parcelles de ces territoires surtout dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Pis, aujourd’hui, le Mali et le Burkina Faso connaissent deux coups d’Etat en l’espace de quelques mois. Un record historique qui en rajoute à la confusion. Car, comment prétendre résoudre les problèmes de ces pays avec des coups d’Etat ? Décidément, le Sahel est bord du précipice.

Bien sûr, il ne faut pas baisser les bras. Et c’est tout le sens du Forum de Dakar qui a été malheureusement une tribune, pour certains, de régler leurs problèmes géopolitiques. La réalité est malheureusement ce que ce Ministre français disait du Tchad dans les 80 : ‘’Le Tchad n’a jamais été une Nation et il cesse d’exister comme Etat’’. Eh bien, malheureusement, au fil des années, certains Etats du Sahel seront tellement déconfigurés qu’ils seront méconnaissables. Et le processus n’est qu’à ses débuts….

Assane Samb