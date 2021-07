INSECURITE: Les populations de la Zone A crient au secours

C’est un appel encore au secours des populations de la Zone A. face à la recrudescence des cas d’agression, les populations ont décidé de e plus se laisser faire. Néanmoins, elles appellent à l’aide.

Les agressions dans le département de Dakar sont devenues monnaie courante. Les populations ne parviennent plus à dormir tranquille.

Des jeunes à bord de Moto dictent leur loi. Ces délinquants qui volent et emportent sur leur passage. Face à ces actes crescendo, les populations disent ne plus supporter cet état de fait. Elles ont décidé de tenir un sit-in afin d’interpeller les autorités. Selon des victimes, les choses se passent en plein jour sur la rue du Colonel Pierre Faye, de même qu’au niveau de Grand Dakar. La peur a fini de s’installer dans ce quartier où Ababacar Ly, président du Conseil de quartier a tiré la sonnette d’alarme. « Au niveau de la Zone A, nous sommes dans une situation très difficile.

De même que la sécurité est précaire, nous avons constaté des séries d’agression il ya quelques temps et souvent ce sont des supporters qui vont assister au combat de lutte. A l’aller comme au retour, ce sont des razzias ave des jeunes qui emportent tout sur leur passage », peste notre interlocuteur. A l’en croire, cette psychose date de plus de deux ans de ce quartier. « Nous n’en pouvons plus car trop c’est trop.

Les habitants craignent pour leur vie. Et si cela persiste, ce sera la justice populaire et c’est quelque chose que nous ne voulons pas faire », tonne Ababacar Ly. Des agresseurs armés et qui ne reculent devant rien. Une attitude que dénoncent les populations qui peinent à trouver le sommeil. Une peur qui s’est emparée des populations qui estiment que l’urgence est d’alerter les autorités sécuritaires en vue de faire des rondes par la police. Pour les membres du conseil, il faut un renforcement de a sécurité à Grand Dakar et environs. « Nous avons décidé d’organiser les jeunes pour une sécurité collective.

Mais la crainte est que nous risquons de tomber dans des dérives. Ce qui pourrait nous créer des problèmes », avance notre interlocuteur. Pour lui, il faut que les autorités règlent ce problème car il va delà survie des populations qui semblent avoir perdu le nord. « Nous voulons un renforcement du dispositif de sécurité afin que les gens se sentent chez eux et puissent vaquer à leurs occupations. Tel n’est plus le cas car de nos jours chacun se méfie. « Si jamais le quartier s’organise, ce serait vraiment dur car nous allons nous-mêmes nous charger de la sécurité des riverains de la Zone A pour une riposte face aux agresseurs », menace Ly.

Des agresseurs qui empêchent les populations de trouver le sommeil, un fait qui se métastasent jusque dans les autres quartiers e Dakar et de sa banlieue.

MOMAR CISSE