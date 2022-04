INSUFFISANCE SALARIALE: Quand les fonctionnaires cumulent emplois et business!

Le commerce est devenu un moyen de complément de revenus pour bon nombre de fonctionnaires. Insatisfaits de leur revenu mensuel, ces derniers cumulent leurs fonctions à d’autres activités de type commercial afin de subvenir à leurs besoins. Une situation qui doit interpeller l’État ainsi que les entreprises à penser à augmenter les salaires des employés pour freiner ce phénomène.

Faire plusieurs jobs en même temps est le slogan de bon nombre de Sénégalais. Étant dans l’ère de l’entrepreneuriat, avec le développement des réseaux sociaux, la majorité des fonctionnaires font le commerce en même temps que le travail au bureau. Vu la montée de ce phénomène, les concernés sont appelés à plus de vigilance et de responsabilités.

Habibou Ndiaye, étudiant de son état par ailleurs, vendeur en ligne, trouve que c’est un moyen de libération et de lutte contre la pauvreté. Faisant face à de nombreuses difficultés financières, beaucoup s’y concentrent pour subvenir à leurs besoins. C’est un phénomène qui devient de plus en plus incontournable car les salaires ne répondent pas à l’attente des employés, se plaint-il. Et le pire, toute une famille dépend des épaules d’une seule personne. Se réjouissant de ses activités, il s’y prononce : « Grâce à cette activité, je parviens à payer mes études et de quoi manger. Ce qui fait que mes bourses vont me servir d’épargne me permettant la création de d’autres projets à l’avenir. L’État ainsi que les entreprises privées doivent augmenter les salaires des travailleurs et créer des emplois pour éviter le chômage et de participer à la réduction de certaines charges.”

Pour Ali Diaw, il n’y a rien de mal à ce qu’un fonctionnaire se lance dans le commerce.

Parlant des conséquences, l’intervenant pense que le seul inconvénient sont les dérives au niveau des entreprises où le travail peut être retardé. “Mais l’État ne peut pas tout le temps faire la promotion de l’entrepreneuriat et interdire la vente. D’autant plus que c’est une source de revenus, ce qui explique que des travailleurs le prennent comme une opportunité”, tonne-t-il. Face à la misère salariale, le cumul des activités peut être un atout et une occasion à saisir. Raison pour laquelle beaucoup s’y activent.

Aïda Niane, une propriétaire de salon de coiffure, a son avis sur la question. « Un fonctionnaire qui compte mener à bien son travail ne doit pas être dans d’autres activités.” Poursuivant, notre interlocutrice indique que l’absentéisme et le non-respect du quantum horaire de travail établi par les instances reste à désirer. “Par ailleurs, ça traduit le manque de compétences, la motivation et le savoir-faire. Ils sont démotivés du point de vue du traitement salarial alors que les charges familiales sont aussi nombreuses.

ASTOU MALL