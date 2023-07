Intercommunalité: Les collectivités territoriales se connectent au numérique

Le ministère des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires a lancé hier les journées du E-Territoire, « Xarala You bess yi Ci Gox Goxane yi » sur le thème : « Enjeux du numérique dans le développement des collectivités territoriales « Intercommunalité numérique comme outil de mise en place de réseaux territoriaux et de mutualisation des moyens ; quelle réponse pour les collectivités territoriales sénégalaises ». L’objectif est de partager sur les enjeux et l’importance du numérique en tant qu’outil intercommunal et de mutualisation des moyens des collectivités territoriales.



Les collectivités territoriales restent sensibles au numérique. Fort de ce constat, le ministère des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires a lancé hier les journées du « E-Territoire, Xarala You bess yi Ci Gox Goxane yi ». Selon le directeur de l’agence de développement local (ADL), Abdoulaye Ndao, le programme E-territoire a pour objectif de lutter contre l’enclavement numérique et permet l’inclusion numérique. « Aujourd’hui l’on note qu’il y a des carences, des déficits en termes de formation sur le numérique. Il faut lutter contre l’illectronisme. Il s’agit d’aller vers les collectivités territoriales et de les transformer pour rendre attractifs ces territoires compétitifs et productifs et permettre de créer des possibilités d’emploi dans ces territoires », dit-il. Et de poursuivre: « Le gouvernement local ne sera possible que quand on peut bâtir des collectivités fortes capables de fixer les populations dans leur territoire ». A l’en



croire, le numérique crée des raccourcis avec ce monde de vitesse. «Attendre, c’est céder sa place aux autres. Il faut se doter d’éléments d’instruments et se positionner dans ces facteurs de développement. Le numérique est un facteur de développement. Il faut bâtir des convergences des liens pour voir comment instaurer le numérique dans nos relations. Les communautés ont énormément de problèmes de défis à relever. Il y a le changement climatique, les baisses de rendement, l’exode rural, l’émigration clandestine entre autres, et le numérique peut nous aider à y faire face », estime-t-il.

Pour le ministre des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires, Mamadou Talla, le numérique a le potentiel d’être un outil qui permet de renforcer la qualité de la relation entre les élus territoriaux et le citoyen. « Il constitue également une opportunité majeure en termes de gain de temps et de moyens, à travers la communication et le commerce en ligne »,



dit-il. Et d’ajouter: «Pour assurer l’émergence de nos territoires, le recours au numérique est une voie indispensable sinon nécessaire. Pour relever donc les enjeux de transition numérique au niveau de nos collectivités territoriales, il faut résolument lutter contre l’illectronisme numérique, c’est-à-dire « l’état d’une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l’utilisation et à la création des ressources numériques », et c’est le cas pour une bonne partie de nos populations ». A l’en croire, ces journées vont permettre d’échanger sur des thèmes centrés sur la territorialisation du numérique, comme la place du numérique dans le développement des collectivités territoriales, le numérique, vecteur de croissance et de développement durable, le rôle du privé dans la digitalisation des collectivités territoriales, ’intercommunalité et la coopération territoriale, les besoins des élus et des collectivités territoriales sur le plan numérique



et la mutualisation des moyens techniques, humains et financiers des acteurs.

NGOYA NDIAYE