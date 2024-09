Interdiction du port du voile: Saint Jean d’Arc revient sur sa décision

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pris dans une polémique au mois d’août après sa déclaration en marge de la remise des prix du Concours général sur l’interdiction du port du voile dans certains établissements scolaires, le Premier ministre ne semble pas abandonner le sujet.

Si la réunion interministérielle sur la rentrée scolaire comporte 30 points, le 8 est très explicite sur la question qui déchaîne des passions : «Afin d’assurer les conditions d’une éducation inclusive, garantissant le libre accès de tous les enfants à l’école, sans distinction aucune, notamment portant sur le port vestimentaire, le ministre de l’Education nationale devra soumettre, au plus tard le 27 septembre 2024, un arrêté invitant les établissements scolaires à conformer leurs règlements intérieurs aux dispositions de la Constitution.» Comment y arriver ?

Dès l’éclatement de la polémique, le Directeur diocésain de l’Office national de l’enseignement catholique du Sénégal (Odec) de Dakar avait envoyé une lettre adressée aux directeurs et chefs d’établissement pour leur demander de mettre à jour le Règlement intérieur des écoles. Et de souligner dans son document : «Nous voulons toujours promouvoir le vivre-ensemble dans nos écoles, et par rapport à cet objectif, personne ne devrait nous distraire. Alors, comme nous l’avions fait en 2019, nous vous demandons de mettre à jour le règlement intérieur de nos écoles pour nous prémunir contre toute provocation et d’éventuels conflits sur la question du voile.» Ainsi, l’Abbé Diouf leur demande, dans le règlement intérieur, d’insister «sur les comportements à proscrire parce que portant atteinte au vivre-ensemble».

Pour lui, il est bon «que tous les règlements intérieurs de nos écoles soient clairs sur la question et insistent sur la dimension éducative plutôt que toute autre chose. Il n’est pas donc opportun de parler explicitement de voile dans le règlement intérieur, mais de tout ce qui constitue un frein au vivre-ensemble».

Pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d’une rencontre avec les lauréats du Concours général 2024 au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, a menacé les écoles et instituts qui imposent des interdictions sur le port du voile aux filles. Le chef du gouvernement avait clairement annoncé que l’Etat ne tolérera plus de telles restrictions. Il avait insisté sur le fait que les écoles qui continuent de refuser l’accès aux élèves voilées s’exposent à des sanctions sévères.