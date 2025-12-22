Interpol déjoue une cyberattaque visant le Sénégal

Partager Facebook

Les autorités sénégalaises, en coordination avec Interpol, ont réussi à stopper une cyberattaque d’envergure visant une importante compagnie pétrolière. Les pirates tentaient de détourner une somme colossale de 7,9 millions de dollars, soit environ 4,85 milliards de francs CFA.

Selon l’organisme international de coordination policière basé à Lyon, les hackers ont utilisé une technique sophistiquée d’infiltration des systèmes de messagerie interne de l’entreprise. En usurpant l’identité de cadres supérieurs, ils ont tenté d’autoriser un virement bancaire frauduleux.

L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de bloquer le transfert in extremis et de geler les comptes destinataires avant tout retrait des fonds.

Cette action au Sénégal s’inscrit dans une vaste opération coordonnée de lutte contre la cybercriminalité à travers l’Afrique.

Menée entre fin octobre et fin novembre 2025, cette offensive policière a conduit à l’arrestation de 574 suspects. Les pertes financières totales évitées ou identifiées durant cette période s’élèvent à plus de 21 millions de dollars, soit environ 12,9 milliards de francs CFA.

Neal Jetton, directeur de la lutte contre la cybercriminalité chez Interpol, a souligné dans le communiqué que l’ampleur et la sophistication des cyberattaques en Afrique s’accélèrent, en particulier contre des secteurs stratégiques comme la finance et l’énergie.

L’opération a également porté ses fruits dans d’autres pays de la sous-région. Au Ghana, les autorités ont arrêté plusieurs personnes suspectées d’avoir volé environ 120 000 dollars, soit 73,8 millions de francs CFA, à une institution financière ghanéenne à l’aide d’un rançongiciel.

La police ghanéenne a également démantelé un important réseau de fraude en ligne opérant entre le Ghana et le Nigeria. Ce groupe a fait environ 200 victimes en imitant des marques de restauration rapide connues, pour un préjudice total de plus de 400 000 dollars, soit 246 millions de francs CFA. Dix suspects ont été arrêtés et 30 serveurs frauduleux ont été mis hors ligne.

Au total, dix-neuf pays africains ont participé à cette vaste opération de police. Le bilan global fait état d’environ trois millions de dollars saisis, soit 1,84 milliard de francs CFA, et de la suppression de plus de 6 000 liens malveillants sur le web.