Investitures à Kaolack: Abdoulaye Khouma interpelle Macky 

Moins de trois mois avant les élections législatives, les différents états-majors se préparent pour maximiser leurs chances de remporter la majorité des sièges à l’hémicycle. Du côté de la majorité présidentielle, le jeune responsable de l’Alliance pour la République (Apr) Kaolack, Abdoulaye Khouma a profité de la tribune de la grande rencontre des responsables politiques de la Coalition Benno Bokk Yaakaar du Saloum pour interpeller le Chef de l’Etat, Macky Sall, sur l’impérieuse nécessité de miser sur une jeunesse combative et gagnante.

Invité par le Président de l’Assemblée Nationale, Abdoulaye Khouma lui a demandé d’être leur avocat auprès du leader de Benno Bokk Yaakaar pour que le segment jeunesse ne soit pas laissé en rade lors du choix final. «Je vous sollicite solennellement, pour transmettre notre appel au Président de la République, pour une investiture massive des jeunes sur les listes électorales des prochaines législatives. Il faut engager des jeunes capables de soutenir la contradiction sous toutes ses formes face à cette opposition qui a fini d’instaurer l’invective, la désinformation, la manipulation et le «mortal kombat» comme nouvelles règles du jeu politique. Parce qu’il faut le dire, ce sera œil pour œil, dent pour dent », a lancé Khouma, s’adressant au leader de l’Alliance des Forces de Progrès (Afp).

Convaincu que cette réunion de remobilisation, de réorientation et de réorganisation en vue les prochaines élections législatives, laisse présager des lendemains meilleurs, le jeune «apériste» de Kaolack a ajouté : «M. Le Président Moustapha Niasse, nous saluons le professionnalisme, l’expérience et l’esprit d’ouverture dont vous nos aînés, Président Niasse, le Pm Aminata Touré et le Ministre Mariama Sarr, avez fait montre pour une cohésion gagnante ».