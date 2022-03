Investitures de BBY aux Législatives: Serigne Khassim Mbacké invite Macky à faire des choix judicieux.

Serigne Khassim Mbacké vient de lancer un avertissement au Président de la République Macky Sall en perspectives des prochaines élections législatives. Selon le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, les erreurs constatées lors des locales et qui ont fait perdre la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yakaar dans beaucoup de localités ne doivent pas être répétées: » Depuis la publication des résultats des élections locales du 23 Janvier dernier, je me garderai d’émettre une observation. Mais,à cette approche des Législatives ne devoir m’incombe de sortir pour lancer une alerte. Le Président Macky a été conduit en erreur lors des investitures dans le Benno. Pour ces échéances, des choix judicieux doivent être faits pour lui assurer une large victoire et, par conséquent, une majorité écrasante et éclatante », lance le marabout proche du pouvoir. Serigne Khassim Mbacké, d’inviter : » Le Président Macky a beaucoup fait en faveur des populations. Le problème, c’est le manque de répondants dans bien de localités. Ceux qui y sont promus ne font rien mais, s’occupent de leurs propres affaires. Les nombreuses réalisations du gouvernement devraient lui assurer un large avantage par rapport à l’opposition. Mais, ce n’est malheureusement pas le cas », regrette le petit-fils de Serigne Touba qui,d’annoncer en perspectives : » Nous,nous sommes de fervents partisans du Président Sall. Nous soutenons sa politique réaliste pour le Sénégal. Pour ces législatives, nous serons sur le terrain pour le soutenir car il est une chance pour le pays. Rien ne sera de trop pour nous pour soutenir sa cause noble qui consiste à propulser le Sénégal dans le firmament de l’émergence « .

