Invité à un atelier de l’ONU au Maroc, le Président Baba NDIAYE évoque le référentiel Sénégal 2050

Le Président Baba Ndiaye a été l’invité de la Direction des affaires économiques et sociales de l’ONU. La rencontre tenue à Tanger du 9 au 14 décembre, au Maroc, était une belle occasion pour le Président du Conseil de Surveillance de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP) et, non moins, Ambassadeur du Coaching Territorial pour l’Afrique de partager le projet « Vision Sénégal 2050 » et de parler du futur de l’Afrique.

Dans le cadre du forum Africain des managers territoriaux

M. Baba Ndiaye, Président du Conseil de Surveillance de l'Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP), par ailleurs Ambassadeur Africain du Coaching Territorial, a été convié en tant que panéliste face à plus de vingt-six (26) représentations de nationalités africaines à Tanger, en royaume chérifien.

(ACBEP),

par ailleurs Ambassadeur Africain du Coaching Territorial, a été convié en tant que panéliste face à plus de vingt-six (26) représentations de nationalités africaines à Tanger, en royaume chérifien. Les travaux ont été moderés par Dr Zarrouk Najat Directeur de l’Académie Africaine ALGA, Dr Cristiana A. Rodriguez -Acosta, Conseillère-Inter-Regionale, PMCDU, UNDESA/DPIDG New York, Dr. Adriana Alberti, Cheffe de l’unité de gestion des Programmes et de Développement des Capacités du département des affaires économiques et sociales de l’ONU.

Le Président Baba Ndiaye, dans sa communication consacrée à la gouvernance au Sénégal face à une double perspective du futur de l’Afrique et du renforcement de la gouvernance locale, a partagé au reste de l’Afrique le nouveau référentiel économique de notre pays : » Vision Sénégal 2050″ porté par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et mise en œuvre par son Premier Ministre Ousmane Sonko: »Ce nouveau référentiel économique de notre pays, au-delà des axes stratégiques liés à la bonne gouvernance, au renforcement du capital humain, le développement des filières par la mise en place des pôles Territoires occupe une place de choix », note le Président Baba Ndiaye au cours de son exposé.

Il est aussi largement revenu sur le modèle démocratique sénégalais marqué par des événements majeurs qui en forge son exemplarité et son dynamisme enviés à travers le continent africain et à travers le monde, a aussi salué le modèle de gouvernance territoriale en cours au Sénégal. A l’en, croire: »Le département des Collectivités territoriales est confié à Monsieur Moussa Balla Fofana,cadre émérite ayant fait ses preuves à l’Hexagone et en Amérique du Nord(Canada).

Nous saluons vivement les dispositions qui sont en train d’être prises par lui. En effet, la mise en place des pôles Territoires assurera au Sénégal sa pleine souveraineté et l’atteinte des Objectifs pour Développement Durable (ODD) », a-t-il fait remarquer avant d’annoncer un futur d’optimisme: »

Au secteur des Collectivités territoriales est rattaché de grands secteurs tels que l'aménagement du territoire, plusieurs institutions de développement local (ADM, PNDL, ADL, l'Urbanisme, la construction, le Cadre de Vie etc.).

PNDL,ADL,

l’Urbanisme,la construction,le Cadre de Vie etc.). Pour la construction, les autorités sénégalaises ont une grande volonté publique de confier l’ensemble des travaux à une agence dédiée, Agence de Construction des Bâtiments et Édifices (ACBEP) dont le Directeur Général, M.Baye Niass est un jeune ingénieur en génie civil qui a entamé un excellent de réorganisation de la structure », s’est expliqué le Président Baba Ndiaye qui a été la grande attraction de cette rencontre de par ses idées pertinentes et lumineuses sur les questions portées sur la décentralisation et, notamment, sur le leadership local. Il a également contribué à l’animation de plusieurs ateliers dont celui consacré aux dynamiques partenariats porté par Échos Communication CGLUA, Alga, Direction d’études Coopérative de Nador. Un certificat de reconnaissance et de participation lui a également été délivré au terme de ce forum. Il a également été reçu à Tétouane par les autorités il a pris part à une session.

Abordant la question relatif au devenir de l’Afrique, l’ancien Président du Conseil Départemental de Kaolack a ainsi laissé entendre que pour envisager l’avenir de ce continent au-delà de 2030, il faut se projeter dans un continent en pleine mutation où les défis actuels coexistent avec des opportunités inédites. Pour lui, le continent noir est acteur majeur sur la scène mondiale. Il prêche pour une dynamique unitaire afin de péser davantage sur les décisions internationales. Il plaide pour un développement inclusif, l’éradication des inégalités, la paix, le numérique, les industries créatives,etc.