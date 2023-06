Isolement d’Ousmane Sonko: Maître Abdoulaye Tine parle « d’acte de torture psychologique » 

Dans une lettre adressée au président de la République, le leader du parti l’Union Sociale Libérale (USL) dénonce le blocus du domicile du leader du Pastef qu’il qualifie « d’acte de torture psychologique ». Maître Abdoulaye Tine estime que la mise en résidence surveillée du maire de Ziguinchor est « illégale » et menace de traduire en justice les commanditaires de ce blocus du domicile du patron du Pastef.

Maître Abdoulaye Tine ne digère pas la mise en résidence surveillée d’Ousmane Sonko. Dès l’entame de son propos, l’avocat qui est par ailleurs opposant au régime de Macky Sall se dit consterné de la situation que vit Ousmane Sonko « Je constate avec consternation la détention illégale de M. Ousmane Sonko, depuis le 28 mai 2023. M. Sonko est actuellement retenu contre sa volonté dans sa résidence, privé de tout moyen de communication et sans que ses avocats ne puissent lui rendre visite », a-t-il déclaré.

Poursuivant son argumentaire, la robe noire considère que ce blocus ne repose sur aucune base légale et constitue un « acte de torture psychologique ». Pour lui, le leader du Pastef vit actuellement ce que l’on pourrait assimiler à une « torture blanche » qui pourrait avoir de lourdes conséquences beaucoup plus effroyables qu’une torture physique selon lui. Toujours pour maître Abdoulaye Tine, la mise en isolement d’Ousmane Sonko est une « atteinte grave aux valeurs fondamentales des droits de l’homme » notamment la liberté de mouvement, le droit à l’intégrité physique et corporelle et le droit à la sécurité et à la sureté.

À cet effet, le président de l’Union Sociale Libérale estime qu’il urge de préserver au Sénégal un environnement où toutes les voix peuvent s’exprimer librement et où l’opposition pourra jouer son rôle sans être inquiétée. Par ailleurs, le juriste menace d’ester en justice contre les autorités si toutefois les bases légales de la mise en barricade du domicile de Sonko ne sont pas dévoilées « Si les autorités compétentes ne présentent pas dans les 48h les bases légales de cette détention, nous n’aurons autre possibilité que de mettre en œuvre les voies de recours juridiques et politiques appropriés pour faire cesser cette situation et garantir le respect des valeurs démocratiques et l’état de droit », a-t-il fait savoir.

Dans ce même ordre d’idées, maître Abdoulaye Tine précise que le fait de placer une personne en résidence surveillée sans aucune base légale constitue une infraction qui engage la responsabilité pénale personnelle des commanditaires et exécutants. Maître Abdoulaye Tine qui se réclame comme un « fervent défenseur des principes démocratiques » dit avoir attiré de nombreuses fois l’attention des autorités sur les « abus de pouvoir » qu’ils commettent et indique dans la foulée qu’il ne ménagera aucun effort pour la cessation de tels actes.

Le juriste termine par appeler le chef de l’État à assurer l’égalité des droits et de favoriser un climat propice à la consolidation de la paix sociale qui, selon lui, est actuellement mise à de « rudes épreuves ».

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)