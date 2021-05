Issa Sall bloque les diplômes de ses étudiants

Les bacheliers orientés en 2018 par l’Etat du Sénégal à l’Université du Sahel sont dans l’inquiétude, et pour cause. Ils peinent à recevoir leur sésame après des années d’études dans cet établissement fondé par Issa Sall. Le candidat malheureux du PUR à la Présidentielle refuse de délivrer aux ayants-droit leurs diplômes sous prétexte que l’Etat sénégalais n’a pas encore réglé la facture qu’il doit à l’université du Sahel. Ce, au moment où les étudiants étrangers qui se sont inscrits la même année qu’eux et avec qui ils ont partagé les mêmes tables-bancs disposent déjà de leurs diplômes en bonne et due forme, parce qu’étant déjà en règle avec la scolarité. Nouvel allié du Président Macky Sall, il a été nommé par ce dernier ministre-conseiller en charge des TIC semble être insensible à leur cas.

