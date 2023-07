Italie: Des images saisissantes de la supercellule orageuse

Depuis quelques jours, l’Italie est balayée par une série d’ orages extrêmement violents, alimentés par les fortes chaleurs présentes sur le sud de l’Europe. Ce mardi matin, des habitants de Padoue en Vénétie ont assisté à un spectacle aussi grandiose qu’effrayant : une supercellule, les orages les plus violents qui existent, au lever du soleil .

La masse nuageuse s’est trouvée illuminée par les rayons du Soleil, donnant lieu à des couleurs roses et violettes contrastant avec le temps noir sous l’orage. Plus encore, l’arcus, le rouleau nuageux qui se présente à l’avant de l’orage, est multicouche : il est ici constitué non pas d’un rouleau, mais de deux superposés.

La vague orageuse de ce mardi matin en Italie a généré des grêlons géants de plus de 10 cm de diamètre. La ville de Padoue avait déjà subi des dégâts liés à de la grêle géante, quelques jours auparavant, les 19 et 20 juillet derniers. Les orages supercellulaires, ou supercellules orageuses, sont des phénomènes météorologiques très violents. C’est l’une des structures orageuses les plus dangereuses.

Un « risque orageux extrême » concerne une partie de la France ce mardi 11 juillet 2023. De violents orages devraient éclater dans l’après-midi, dans le nord-est du pays, alors que 9 départements ont été placés en vigilance orange canicule. La situation est inhabituelle en France : pour la première fois depuis 2014, l’observatoire Keraunos (l’observatoire français des tornades et orages violents) indique un risque d’orage « extrême » en France. Les premiers orages devraient prendre la forme de supercellules avant l’arrivée d’une « tendance multicellulaire », selon l’observatoire.

Les conséquences de la tornade issue d’un « orage supercellulaire » peuvent être impressionnantes et dévastatrices : maisons endommagées, foyers privés d’électricité, rues inondées.

Les orages supercellulaires sont associés à d’autres phénomènes violents, comme des vents destructeurs, des tornades et de gros grêlons. « La plupart des tornades fortes à violentes sont associées aux supercellules », selon le NOAA. La supercellule est décrite comme « la structure orageuse la plus virulente et la plus dangereuse de toutes », par Keraunos, une entreprise française spécialisée dans l’observation des tornades et orages violents.