Jaxaay : Les aveux de Aboutsi arrêté pour viols sur des garçons

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Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a bouclé son enquête sur l’affaire du ressortissant ghanéen Evans Abotsi, arrêté pour viol sur neuf jeunes garçons. Après avoir tenté de nier les faits lors de son interpellation, le suspect est finalement passé aux aveux. Il sera présenté ce lundi au procureur Saliou Dicko.

Lors de ses auditions, Evans Abotsi a reconnu les faits qui lui sont reprochés, déclarant avoir commencé à abuser de jeunes garçons il y a quatre ans. Il a également affirmé être un consommateur régulier d’alcool et soutenu qu’à chaque fois qu’il en consommait, il éprouvait une forte pulsion à commettre ces actes.

Les enquêteurs ont découvert sur son ordinateur portable des vidéos à caractère pédopornographique, dont certaines mettent en scène un individu de type asiatique commettant des actes de sodomie sur des enfants. Le suspect a indiqué les avoir téléchargées via le réseau social Telegram.

Quant aux vidéos le montrant personnellement en train d’abuser de ses victimes, il a avoué les avoir filmées à des fins d’excitation personnelle.

Les tests de dépistage du VIH pratiqués sur le mis en cause sont revenus négatifs. Evans Abotsi sera déféré ce lundi devant le procureur Saliou Dicko pour répondre de ses actes.