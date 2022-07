Jaxaay : Un Franco-malien éjacule sur une fillette de 5 ans

Poursuivi pour attentat à la pudeur, pédophilie et détournement de mineure, Souleymane T. avait frotté son sexe contre les parties intimes d’une gamine de 5 ans. Malgré ses dénégations à la barre de la chambre criminelle de Dakar, le Franco-malien encourt 10 ans d’emprisonnement ferme.

La vingtaine, Souleymane T. était venu passer quelques jours de vacances au Sénégal. Mais, son séjour a viré au cauchemar. Il a été arrêté à Jaxaay pour pédophilie, attentat à la pudeur et détournement de mineure. La gamine S. Niass était partie chez le vendeur de lait caillé avec ses amis le 13 février 2020, vers les coups de 16h. C’est dans ces circonstances qu’elle a rencontré le mis en cause qui l’a attrapée par la main. L’obsédé sexuel a acheminé la môme dans les toilettes de la maison de son bailleur où elle est ressortie avec les habits mouillés. Mais, la co-épouse de la mère de la gamine avait vu celle-ci au moment où elle sortait chez l’accusé en pleurs. Interrogée, la petite a déclaré que Souleymane l’a fait s’asseoir sur ses cuisses, avant de lui verser de l’eau. Une fois dans la maison avec sa tante, la victime a pointé du doigt son bourreau qui s’était enfermé dans sa chambre au moment où on procédait à l’identification de ses colocataires. Lynché et conduit sous bonne escorte au commissariat de Jaxaay, Souleymane T. a nié farouchement les faits. Ses dénégations ont continué jusqu’à la barre de la chambre criminelle de Dakar. Au juge qui lui demande pourquoi il s’était terré dans sa chambre, Souleymane a soutenu qu’on lui avait fait savoir qu’il n’était pas concerné par le problème.

Pour mettre en confiance l’enfant, le président de la séance lui a demandé d’abord de chanter. Interrogée sur les faits, l’élève en classe de Cp explique : « J’ai vu l’accusé à deux reprises. Il m’avait demandé de lui acheter du sucre. Il m’avait ensuite emmenée dans les toilettes. Il m’a posé sur ses cuisses et m’a versé de l’eau. Cela m’a fait mal et j’ai couru ». La mère de la fillette a dit qu’elle s’était évanouie. C’est sa co-épouse, Salma Dieng, qui s’était occupée de l’affaire.

D’après le représentant du parquet, le certificat médical a fait état d’une inflammation de la vulve. « La petite a toujours soutenu la même version. Elle ne peut pas faire de discernement. Tout le monde sait qu’il s’agit de sperme qui est sorti par frottement. L’accusé était en petite culotte lorsqu’il est sorti de sa chambre », a relevé le maître des poursuites. S’adressant aux président de la chambre et ses assesseurs, il renchérit : « La société est tellement à la renverse que vous êtes le dernier rempart. Heureusement que la fille n’a pas été déflorée. Elle risquait un traumatisme ». Le parquet a ainsi demandé 10 ans d’emprisonnement ferme contre l’accusé. La défense a plaidé l’acquittement. Délibéré le 20 juillet prochain.