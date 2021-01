Quelques minutes avant la prestation de serment de Joe Biden, Donald Trump est arrivé à sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Le 45ème président des Etats-Unis a descendu les marches de l’avion présidentiel Air Force One pour la dernière fois, accompagné de son épouse Melania, avant de se diriger vers son luxueux club de Mar-a-Lago, où il compte s’installer. Donald Trump avait quitté la Maison-Blanche le matin à quelques heures de la fin de son mandat, sans avoir accueilli Joe Biden. L’hélicoptère présidentiel Marine One transportant Donald et Melania Trump s’était envolé peu après 8H15 (14H15 en France) depuis les jardins de la Maison-Blanche. Prononçant seulement quelques mots, le président sortant a évoqué un mandat “fantastique de quatre ans”, représentant “l’honneur d’une vie”. Depuis la base militaire d’Andrews, il a souhaité «bonne chance» à la nouvelle administration sans jamais prononcer le nom de Joe Biden. «Je reviendrai d’une manière ou d’une autre», a-t-il ajouté, entretenant le flou sur ses projets. Il s’est ensuite envolé à bord d’Air Force One pour la Floride où il entamera dans son club de Mar-a-Lago, à 74 ans, sa vie d’ex-président. Fait sans précédent depuis 150 ans, il a décidé de bouder la cérémonie d’investiture de son successeur.