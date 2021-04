JO de Tokyo 2021 : la décision sur la présence du public japonais reportée à juin

Un arbitrage renvoyé aux calendes grecques. Les organisateurs des Jeux olympiques (JO) de Tokyo ont repoussé à juin leur décision sur la présence ou non de spectateurs locaux, un symbole supplémentaire de l’incertitude qui continue d’accompagner la préparation de ces Jeux, qui doivent se tenir du 23 juillet au 8 août, en pleine pandémie de Covid-19.

Les organisateurs ont par ailleurs annoncé que les sportifs participants aux JO seraient testés quotidiennement, alors que le plan initial prévoyait des tests tous les quatre jours.

Le public venant de l’étranger est d’ores et déjà interdit à cause de la pandémie. En outre, Tokyo et trois autres départements japonais sont depuis dimanche placés sous un troisième état d’urgence face à l’augmentation des cas de Covid-19, qui impose notamment que les manifestations sportives se déroulent à huis clos.

Les organisateurs des JO tentent de persuader l’opinion que l’événement peut se tenir de manière sûre malgré la pandémie, mais les Japonais y sont en majorité opposés en raison des risques sanitaires, selon plusieurs sondages réalisés ces derniers mois.