JO de Tokyo: Un sportif Ougandais disparait

Selon les autorités japonaises, un athlète de la délégation ougandaise est porté disparu au Japon, d’après RMC Sport. Il s’agit de Julius Ssekitoleko, un haltérophile de 20 ans. Ce vendredi, il ne s’est pas présenté au test PCR effectué tous les jours aux alentours de midi. L’athlète ne se trouvait pas non plus dans sa chambre d’hôtel et personne n’était en mesure de confirmer sa localisation. Selon le règlement des JO, aucun athlète n’est autorisé à sortir. Un membre de la délégation ougandaise avait été testé positif au coronavirus lors de l’entrée sur le territoire japonais, le 19 juin dernier.