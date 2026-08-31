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JOJ 2026: La police visite les sites de compétitions et de non compétitions

31 août 2026 Actualité

 

Le Commissaire divisionnaire de Police Mamadou TENDENG, Commissaire central de Dakar, a conduit, avec la composante police, une visite des sites de compétitions et de non compétitions dans le cadre de la préparation des activités des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

 

Cette mission s’inscrit dans la dynamique d’une meilleure prise en charge de l’aspect sécuritaire des JOJ, en vue de garantir un dispositif de sécurité optimal tout au long de l’événement.

 

La visite des sites a été l’occasion pour le Commissaire central, par ailleurs Chef du PCO de Dakar et Président de la Commission Planification Conduite du CNS JOJ, de faire une reconnaissance élargie desdits sites et d’inviter les chefs de sites à procéder à des briefings réguliers pour leurs personnels notamment sur le comportement et les règles qui encadrent le sport international.

 

Le Commissaire divisionnaire s’est félicité du bon déroulement de cette visite et des dispositions sécuritaires prises pour assurer un déroulement des jeux dans les meilleures conditions de sécurité.

 

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