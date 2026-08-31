Pape Matar Sarr arrive: La Juventus tient son nouveau moteur au milieu

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La Juventus tient son nouveau moteur au milieu : Pape Matar Sarr arrive de Tottenham dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 30 M€, selon Fabrizio Romano.

Le milieu sénégalais de 23 ans débarque à Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une option qui ne restera pas longtemps théorique : elle deviendra obligatoire si certains critères sont remplis, parmi lesquels une qualification de la Juventus pour la Ligue des champions et un nombre précis de matches disputés par Sarr sur la saison.

Autrement dit, si Sarr s’impose comme prévu et que la Juve retrouve le très haut niveau européen, le transfert deviendra automatiquement définitif.

Les discussions se sont emballées après une demande claire du joueur : quitter le nord de Londres pour relever un nouveau défi. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, la concurrence s’est brutalement densifiée avec l’arrivée de Mateus Fernandes et de Sandro Tonali. Le temps de jeu de Sarr s’annonçait menacé.

Un temps, Monaco semblait tenir la corde pour attirer l’ancien joueur du FC Metz. Mais la Juventus a frappé vite et juste : Sarr a rapidement trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club italien, refermant la porte monégasque presque aussitôt.

À Turin, ce recrutement répond à un besoin précis, et tardif, du mercato bianconero. Après plusieurs pistes au milieu de terrain tombées à l’eau, la Juve a recentré sa chasse sur l’international sénégalais, séduite par son activité incessante, sa capacité à couvrir tout le terrain et son agressivité à la récupération.

Un milieu box-to-box, capable de casser des lignes et de gagner des duels : exactement ce qui manquait à l’effectif pour donner plus de volume et d’intensité à l’entrejeu d’un prétendant au titre.