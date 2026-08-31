Equipe du Sénégal : Cherif Ndiaye annonce sa retraite internationale

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Cherif Ndiaye ne portera plus le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. L’attaquant de 30 ans a annoncé sa retraite internationale à travers une publication sur ses réseaux sociaux.

Appelé pour la première fois en sélection nationale en 2024 par l’ancien sélectionneur Aliou Cissé, Cherif Ndiaye aura connu une ascension progressive avec les Lions.

L’attaquant avait notamment été retenu par Pape Thiaw dans la liste des 28 joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du monde 2026. Il n’avait toutefois disputé aucune rencontre lors de la compétition.

Champion d’Afrique avec le Sénégal lors de la CAN 2026 au Maroc, Cherif Ndiaye boucle ainsi son aventure avec les Lions avec un bilan de 19 sélections et 4 buts.

À 30 ans, l’attaquant tourne donc une page importante de sa carrière internationale.

Voici l’intégralité de son texte.

Il y a des décisions qu’on ne prend jamais à la légère…

Aujourd’hui, une page importante de ma vie se tourne.

Porter ce maillot, défendre ces couleurs et représenter le Sénégal restera à jamais l’un des plus grands honneurs de ma carrière.

Des joies, des épreuves, des émotions, des souvenirs… J’emporte tout avec moi, mais par-dessus tout, une immense fierté et une profonde reconnaissance.

Aujourd’hui, mon aventure avec les Lions s’arrête ici.

Je quitte le maillot, jamais mon pays.

Pape Chérif Ndiaye