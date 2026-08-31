Fin du gel des importations d’oignons (ministère du Commerce)

Le ministère de l’Industrie et du Commerce annonce la levée officielle de la mesure de gel des importations d’oignons à compter de ce lundi 31 août 2026.
Mise en place depuis le 16 janvier 2026, cette mesure de régulation avait pour objectif de favoriser l’écoulement de la production nationale et de protéger les débouchés des producteurs locaux.
Selon le ministère, la décision de lever ce gel intervient à la faveur de l’évolution des disponibilités sur le marché local. Elle vise notamment à garantir un approvisionnement régulier et suffisant du marché intérieur, tout en contribuant à la stabilité des prix de l’oignon pour les ménages et les consommateurs.
Les importateurs concernés sont ainsi invités à se rapprocher de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) afin de prendre les dispositions administratives et logistiques nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure.
Par ailleurs, le ministère de l’Industrie et du Commerce appelle l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité, afin de garantir le respect strict des dispositions encadrant la reprise effective des importations.
Après plusieurs mois de régulation destinés à soutenir l’agriculture locale, le marché de l’oignon entre désormais dans une nouvelle phase, avec pour priorités la disponibilité continue du produit et la maîtrise des coûts sur l’ensemble du territoire.