Fin du gel des importations d’oignons (ministère du Commerce)

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Le ministère de l’Industrie et du Commerce annonce la levée officielle de la mesure de gel des importations d’oignons à compter de ce lundi 31 août 2026.

​Mise en place depuis le 16 janvier 2026, cette mesure de régulation avait pour objectif de favoriser l’écoulement de la production nationale et de protéger les débouchés des producteurs locaux.

​Selon le ministère, la décision de lever ce gel intervient à la faveur de l’évolution des disponibilités sur le marché local. Elle vise notamment à garantir un approvisionnement régulier et suffisant du marché intérieur, tout en contribuant à la stabilité des prix de l’oignon pour les ménages et les consommateurs.

​Les importateurs concernés sont ainsi invités à se rapprocher de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) afin de prendre les dispositions administratives et logistiques nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure.

​Par ailleurs, le ministère de l’Industrie et du Commerce appelle l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité, afin de garantir le respect strict des dispositions encadrant la reprise effective des importations.

​Après plusieurs mois de régulation destinés à soutenir l’agriculture locale, le marché de l’oignon entre désormais dans une nouvelle phase, avec pour priorités la disponibilité continue du produit et la maîtrise des coûts sur l’ensemble du territoire.