UEMOA : le Sénégal occupe la première place de la microfinance et de la monnaie électronique

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Le Sénégal est en tête dans les secteurs de la microfinance et de la monnaie électronique au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) en 2025. D’après le rapport annuel de la Commission bancaire de l’Uemoa, le pays a détenu 26,5 % des actifs de la microfinance et 29,7 % de l’encours de la monnaie électronique, a relayé Le Soleil.

Dans le secteur de la microfinance, les actifs détenus par les institutions sénégalaises ont atteint 1 234,3 milliards de FCfa au 31 décembre 2025, soit 26,5 % du total régional. Le Sénégal a ainsi devancé la Côte d’Ivoire, qui a enregistré 1 226,7 milliards de FCfa, correspondant à 26,3 %, et le Burkina Faso, avec 889,4 milliards de FCfa, soit 19,1 %. À eux trois, ces pays ont concentré 71,9 % des actifs détenus par les institutions de microfinance de grande taille de l’Union.

Le Sénégal a également affiché le plus grand nombre de structures de microfinance de grande taille. Au total, 81 structures y ont été recensées, dont 7 sociétés et 74 institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit. Le Burkina Faso en a compté 50, contre 47 au Togo et 43 en Côte d’Ivoire.

Cette position s’est également reflétée dans le nombre de comptes détenus auprès des institutions de microfinance. À l’échelle de l’Uemoa, 14,66 millions de comptes ont été enregistrés à fin 2025, en hausse de 2,7 %. Au Sénégal, leur nombre a atteint 2,28 millions, représentant 15,5 % du total régional, après une progression de 15,2 % sur un an.

Le Sénégal a aussi occupé la première place sur le marché de la monnaie électronique. Dans l’ensemble de l’Uemoa, l’encours de la monnaie électronique a progressé de 35,2 % pour atteindre 1 923,2 milliards de FCfa à fin décembre 2025, contre 1 422,6 milliards de FCfa en 2024. Les établissements de monnaie électronique (Eme) opérant au Sénégal ont concentré à eux seuls 29,7 % de cet encours. Ils ont été suivis par ceux du Burkina Faso avec 25,9 %, de la Côte d’Ivoire avec 23,5 % et du Bénin avec 10,2 %.

Par ailleurs, l’utilisation des comptes de monnaie électronique a continué de progresser dans l’Union. Leur nombre est passé de 154,6 millions en 2024 à 172,9 millions à fin décembre 2025, soit une hausse de 11,9 %. Parmi eux, 60,6 millions ont été considérés comme actifs, ce qui a représenté 35,1 % de l’ensemble des comptes. Leur nombre a augmenté de 12 % sur un an.