Dominique de Villepin : «La première personne que je ferai entrer au Panthéon sera un tirailleur sénégalais»

Dominique de Villepin, Premier ministre français (2005 à 2007) sous la présidence de Jacques Chirac, a annoncé que la «première personne» qu’il fera «entrer au Panthéon» sera un tirailleur sénégalais, rappelant que l’histoire de son pays «est faite de beaucoup d’ingratitude», au cours d’un entretien à BFM TV.

«La première personne que je ferai entrer au Panthéon sera un tirailleur sénégalais. Notre histoire est faite de beaucoup d’ingratitude, et j’aime que la France reconnaisse ses dettes. Je suis issu d’une lignée de militaires, et beaucoup de mes parents ont combattu aux côtés de tirailleurs algériens, de tirailleurs sénégalais. Je sais que sans eux la France ne serait pas la même», a déclaré le diplomate français.

Le politicien est aussi revenu sur le massacre de Thiaroye du 1er décembre 1944, où des tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale, ont été sauvagement abattus par l’armée coloniale française, alors qu’ils réclamaient le versement de leurs soldes et de leurs indemnités de captivité.

«Mais nous n’oublions pas comment nous avons traité les tirailleurs sénégalais, le massacre de Thiaroye, les stratégies pour éviter de payer leurs pensions. Alors j’estime que nous avons, vis-à-vis de l’Afrique, un devoir de reconnaissance central», a rappelé Dominique de Villepin.

Pour rappel, le Panthéon de Paris, situé au cœur du Quartier latin, est un monument conçu à la fin du XVIIIe siècle. Transformé en nécropole nationale lors de la Révolution française, cet édifice républicain a pour vocation d’honorer la mémoire des grandes figures qui ont marqué l’histoire de France, comme l’indique l’inscription sur son fronton : « Aux grands hommes la patrie reconnaissante ». L’édifice accueille les sépultures de personnalités illustres telles que Voltaire, Victor Hugo, Marie Curie ou Simone Veil.