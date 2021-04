Journal des Transferts : Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu’il ne fallait pas rater

Messi vers la prolongation, Sampaoli veut garder 4 joueurs à l’OM, Liverpool à l’écoute pour Salah, le PSG prêt à lâcher Icardi, Boateng va quitter le Bayern… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l’actu de ces derniers jours.

Messi vers la prolongation

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi (33 ans) ne devrait pas quitter le FC Barcelone. Selon la presse espagnole, La Pulga, qui officialisera sa décision uniquement à la fin de la saison en cours, est bien parti pour prolonger. L’émission El Chiringuito parle même de «90% de chances» pour que le Sud-Américain rallonge son aventure, pour au moins un exercice de plus, avec la formation catalane. Mais alors, comment expliquer ce possible revirement de situation, qui était encore totalement désespérée il y a six mois ? Plusieurs raisons peuvent l’expliquer.

Sampaoli veut garder quatre joueurs

Nommé sur le banc de l’Olympique de Marseille en mars dernier, l’entraîneur Jorge Sampaoli va profiter de cette fin de saison pour mettre en place sa philosophie de jeu. Ainsi, le technicien argentin compte bien tester les joueurs présents au sein du groupe actuel afin de construire son effectif pour l’exercice 2021-2022. Et d’après les informations du quotidien régional La Provence, l’ancien sélectionneur de l’équipe du Chili a soufflé à ses dirigeants les noms de 4 joueurs à conserver malgré un futur incertain : Florian Thauvin, en fin de contrat en juin prochain, Arkadiusz Milik, qui pourrait déjà repartir pour un grand club européen, et les deux défenseurs Pol Lirola et Leonardo Balerdi, respectivement prêtés par la Fiorentina et le Borussia Dortmund. Reste à savoir si le président marseillais Pablo Longoria va pouvoir contenter Sampaoli.

Liverpool ne retient pas Salah

Toujours aussi prolifique mais moins impressionnant cette saison, Mohamed Salah (28 ans) n’est pas certain de poursuivre son aventure à Liverpool. Selon Goal, les dirigeants des Reds sont prêts à écouter les offres pour leur meilleur buteur, estimé aux alentours de 100 millions d’euros. Si l’idéal serait de prolonger un peu plus l’aventure, l’idée d’une séparation commence à germer d’un côté comme de l’autre. A ce titre, l’ailier égyptien n’a pour le moment pas donné suite aux approches pour une extension de son bail, qui expire en juin 2023. Alors que Liverpool, 7e de Premier League, ne se trouve toujours pas assuré de retrouver la Ligue des Champions, les décideurs anglais ne veulent pas se tromper et préfèrent laisser partir Salah, tant que sa valeur est haute, plutôt que de se retrouver dos au mur dans un an. Au vu du contexte actuel à Anfield, tourner la page après plusieurs années victorieuses pour redémarrer un nouveau cycle apparaît de plus en plus comme une solution envisageable.

Le PSG prêt à lâcher Icardi

Définitivement transféré pour 50 millions d’euros, l’été dernier, Mauro Icardi (28 ans, 19 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) ne donne pas satisfaction avec le Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, les agents de l’attaquant argentin effectuent les démarches nécessaires pour lui trouver une porte de sortie dès cet été. Un retour en Serie A, où il a passé quasiment toute sa carrière professionnelle, est privilégié, le buteur parisien étant nostalgique de son pays d’adoption, où la Juventus, Naples ou encore l’AS Rome sont intéressés par sa venue. A Paris, les dirigeants ne feront rien pour le retenir. Son départ à l’intersaison pourrait même être plutôt bien vu par la direction francilienne. Mais il ne se fera pas à n’importe quel prix puisque le club champion de France ne veut pas perdre le moindre centime dans cette affaire et réclamera le montant de l’option d’achat levée du côté de l’Inter. Un positionnement logique même si dans ce contexte de crise sanitaire, les équipes disposées à payer ce tarif ne sont pas légion.

Boateng va quitter le Bayern

En fin de contrat avec le Bayern Munich, le défenseur central Jérôme Boateng (32 ans) est désormais fixé. Ce mardi, le magazine allemand Kicker confirme la tendance qui se dessinait au fil des semaines : son aventure bavaroise s’arrêtera en fin de saison. Le conseil d’administration du Bayern a tranché et pris la décision de ne pas offrir de prolongation au natif de Berlin. Elle a été communiquée à son agent qui peut donc se mettre en quête d’un nouveau point de chute pour le champion du monde 2014. Avis aux amateurs.