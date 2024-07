Journée de grâce à Touba Thiaroye : Serigne Saliou Mbacké hausse la cadence et insiste sur l’éducation des jeunes

Partager Facebook

Comme chaque année, depuis plus de 10 ans, la famille de Feu Serigne Khadim Mbacké Conférencier ne cesse d’oeuvrer dans leur mission de véhiculer la mission de leur père dans le domaine de l’éducation et le social. A cet effet, la commune de Thiaroye Gare à encore vibrer aux rythme des « khassida » et des » Zikroulah » sous la supervision de Serigne Saliou Mbacké responsable morale du Dahira Nourou Kemane Khidmatoul Khadim.

C’est par une grande marche » Sante Serigne Touba » que le responsable Moral du Dahira Nourou Kemane a débuté ces activités rentrant dans le cadre des 48 heures qu’il organise depuis quelques années. Connu dans son implication dans l’éducation des enfants, Serigne saliou Mbacké s’est encore démarqué ce week-end à Thiaroye Gare.

Au delà de la marche Pacifique qui a été organisée, une journée de Circoncision a aussi eu lieu où près de 28 enfants ont bénéficié gratuitement de cette chirurgie dans le cadre de ces actions sociales. A l’occasion , Serigne Saliou Mbacké qui était sorti pour une supervision des cuisines et de l’évolution de l’organisation. Sur ce, il est revenu sur la pertinence et l’importance de cette journée et le choix du thème de cette année qui a été axée sur l’éducation. Selon, lui, il faut une véritable réorganisation de la société car la plupart des jeunes font face à une crise permanente. » Et pour réussir réussir cette mission, on doit se baser sur nos valeurs et l’enseignement de nos ancêtres dont Serigne Touba » a laissé entendre Serigne Saliou Mbacké. Sous un autre registre, le responsable morale du Dahira Nourou Kemane a fait le diagnostic du rôle de l’État sur l’éducation car le président doit insister sur cet aspect qui fait des axes majeurs du gouvernement. Et s’il fait un échec sur cet aspect, ce sont les générations à venir qui vont subir les conséquences comme ce qui se passe actuellement au Sénégal avec la crise des valeurs. En tout cas, lui sa mission principale, l’éducation constitue une place exceptionnelle.

Par la même occasion répondant un jeune répondant au nom de Lamine Badji n’a pas hésité à faire un hommage a l’homme religieux sur son implication dans sa réinsertion dans la société car il avait presque tous repères. Selon lui, il est important que les autorités étatiques puissent accompagner ce genre de personnalités qui oeuvrent dans le social et la réinsertion.

Au delà des programmes religieux, le responsable du Dahira Nourou Kemane Khidmatoul Khadim, Serigne Saliou Mbacké et la famille de Serigne s’engagent dans une dans une nouvelle dynamique en vue de perpétuer la voie et les enseignements du fondateur Mouridisme. Et pour réussir , il faut une implication des autorités locales et des parents a conclu Serigne Saliou Mbacké.