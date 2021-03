Lancée à l’initiative de l’International Society of Nephrology, la Journée Mondiale du Rein vient à point nommé pour sensibiliser le grand public à l’importance des maladies rénales, affections silencieuses dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences. Il arrive souvent que nombre d’entre elles ne soient dépistées qu’à l’approche du stade terminal et, dans ce cas, le recours à la dialyse ou la greffe est rendu obligatoire.

Chaque année, un nouveau thème est choisi. En 2011, la thématique retenue pour la 6° journée Mondiale du Rein avait pour but le sensibilisation aux relations maladies du rein / maladies du cœur. En 2013, il s’agissait d’attirer l’attention sur les insuffisances rénales aiguës. En 2016, le choix s’est porté sur un thème très volontariste : “Prendre soin de ses reins, c’est sa santé de demain”. En 2020, le mot d’ordre était : “Bougez-vous pour vos reins”

A l’instar de la communauté néphrologique internationale, le Sénégal célèbre la journée mondiale du rein (JMR) ce 11 mars 2021.

Le comité directeur de la Journée mondiale du rein a déclaré 2021 l’année « Bien vivre avec une maladie rénale ». Ce thème a été retenu afin d’accroître à la fois l’éducation et la sensibilisation à la gestion efficace des symptômes et à la responsabilisation des patients, avec pour objectif ultime d’encourager la participation à la vie.

En raison de contraintes particulières, la célébration populaire au Sénégal est reportée à une date ultérieure. Cependant, en ma qualité de président de la Société Sénégalaise de Néphrologie (SOSENEPH), et au nom de cette dernière, et à celui de l’Association Sénégalaise des Hémodialysés et Insuffisants rénaux (ASHIR), je tiens à marquer la date par ces quelques mots.

« BIEN VIVRE AVEC UNE MALADIE RENALE » tel est thème de la Journée de cette année 2021 . Le thème concerne les personnes présentant une maladie rénale, qu’elles aient ou non atteint le stade d’insuffisance rénale. Parmi les insuffisants rénaux nous comptons : ceux qui ne sont pas encore en dialyse, ceux qui sont en hémodialyse, ceux qui sont en dialyse péritonéale, et ceux qui ont une transplantation rénale. A tous ceux-là, à leur famille et proches, à leurs soignants, nous rendons hommage en ce jour solennel.

Etre diagnostiqué d’une maladie rénale peut représenter un énorme défi, tant pour le patient que pour son entourage. Le diagnostic et la prise en charge de cette maladie, en particulier à un stade avancé, ont de graves répercussions sur leur vie. En effet la maladie réduit leur capacité, ainsi que celle de leur famille et de leurs amis, à participer aux activités quotidiennes comme le travail, les voyages et la vie sociale. Les nombreux effets secondaires, tels que la fatigue, la douleur, la dépression, les troubles cognitifs, les problèmes gastro-intestinaux et les troubles du sommeil en sont les causes.

Les pathologies rénales sont des maladies silencieuses et insidieuses, ne provoquant que peu de douleurs ou de symptômes. Il est donc essentiel de se faire dépister de façon précoce, pour assurer une prise en charge appropriée.



Au Sénégal une enquête dans la région de Saint Louis fait état d’une incidence de 4,9% d’insuffisants rénaux. Cependant nous n’avons pas encore de données nationales sur les statistiques des maladies rénales. Hors ces données sont indispensables pour une bonne planification.