Journée « Setal Sunu Goox » Yahya Fall et l’Association des jeunes de Diamaguène Sicap Mbao dans la perpétuité 

Comme l’avait annoncé le chef de l’État Macky SALL lors de son discours de début d’année en 2022, le programme « Clean Day » malgré qu’il n’est plus appliqué au niveau national mais des jeunes de la banlieue ont vu juste de perpétuer cette initiative pour garder leur environnement sain sans saleté. Une initiative qui ne laisse pas indifférent, Yahya Fall venu apporter son soutien moral, financier et matériel.

Des jeunes de la commune de Diamaguène Sicap Mbao se sont rassemblés ce dimanche pour braver les coins et recoins de leur localité afin de mettre au propre leur localité. Constituer en plusieurs groupes, les quartiers de Diamaguène ont été débarrassé de toutes saletés.

Certe, c’est une activité citoyenne et non politique mais le responsable politique Yahya Fall s’est démarqué de son habit de politicien pour venir accompagner sa Jeunesse en tant qu’un digne fils de Diamaguène. Une action très bien accueilli par les jeunes qui ont témoigné d’ailleurs que ceci n’est pas nouveau chez lui.

Au delà de son accompagnement financier et matériels, Yahya Fall a amené un important lot de sachet d’eau pour permettre à ces groupes de jeunes de pouvoir de rafraîchir. Et Yahya Fall de dire » Au delà de la politique, je suis un fils de Diamaguène, donc il est de mon devoir de participer à toutes les activités de ma commune surtout en ce qui l’environnement ». Malgré que l’État du Sénégal avait initié le « Clean Day » mais à cause d’une politisation, cette initiative n’a pas connue de succès. » se désole t’il. Les domaines de l’environnement, de l’assainissement sont des compétences de l’État, alors c’est aux autorités de mettre les moyens nécessaires pour faciliter le travail aux localités même si on parle de compétences transférées et de territorialisation a conclu le coordonnateur de « Nataangué Askan Wii « . Juste ajouter qu’il est connu dans le social car juste à la veille de cette activité, Yahya Fall a participer à une journée de remise de diplôme d’un complexe de formation en couture et Coupe sise à Diamaguène. Une occasion pour lui d’apporter son soutien financier , matériel et moral dans le seul objectif, c’est d’aider la jeunesse mais aussi de participer à la promotion de valorisation des talents de la Banlieue.

La jeunesse a lancé un message aux autorités locales et Étatiques d’accompagner la jeunesse surtout avec ce genre d’activité qui est facteur de développement social mais aussi environnemental.

Et d’ajouter que dans la même semaine la cellule féminine du mouvement « And Dollel Yahya Fall » a apporté son soutien au lutteur « Niaak Diarignou ». Une participation très bien accueillie par la communauté qui soutient que ceci n’est la première qui demande d’ailleurs que ce dernier obtient un poste de responsabilité dans ce pays pour pouvoir accentuer ses actions dans la banlieue.