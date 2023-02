Justice: Le secteur risque de connaitre des perturbations les jours à venir

Les travailleurs de la justice menacent de paralyser le fonctionnement de leur secteur. A travers un communiqué, ils ont fait savoir qu’ils ont déposé un préavis de grève auprès du ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public.

L’Union Nationale des Travailleurs de le Justice a listé ses points de revendications et interpelle le ministre de la Justice et les autres autorités concernées.

Considérant que malgré l’instabilité sociale dans le milieu judiciaire, le gouvernement du Sénégal, en particulier le Ministre de la justice, n’a montré aucune volonté de régler les préoccupations somme toute légitimes et minimalistes des travailleurs de la justice ; les réformes initiées relatives au statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Justice tardent à être mises en pratique, prolongeant ainsi les travailleurs de la justice dans une incertitude criarde quant à leur avenir professionnel dans ce secteur hautement sensible ;

Considérant qu’il y a une certaine nébuleuse dans la gestion du fonds commun des greffes avec une absence totale de lisibilité et de reddition des comptes de la part du comité siégeant au Ministère de la Justice ; que constatant avec regret que toutes les résolutions prises lors du séminaire sur l’optimisation du fonds commun et le toilettage des textes sont volontairement rangées aux oubliettes, il est regrettable de constater que depuis leur admission au Centre de Formation Judiciaire (CFJ), les élèves greffiers, recrutés sur la base de la licence, perçoivent de façon discriminatoire et sans aucune explication légale ou technique, des émoluments en deçà de celles qui leur sont dûes en vertu de leur hiérarchie ;

Considérant par ailleurs que la situation statutaire des Administrateurs de greffes de même que celle des Interprètes demeure inchangée; qu’en effet, depuis la création de leurs corps respectifs aucun avantage spécifique à leur hiérarchie, A1 et B2 ne leur a été alloué; Constatant qu’en définitive la démotivation grandissante des travailleurs de la justice, conséquence de la saignée constante de ceux-ci vers d’autres horizons plus prometteurs et la compromission syndicale existante, le Secrétariat Exécutif de l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice ne saurait restée sans réaction, et sur injonction de ses mandants;

Sur ce ; DONNE PREAVIS DE GREVE AU GOUVERNEMENT ET SUR LE FONDEMENT DU REGIME DECLARATIF DES SYNDICATS

Pour :

1- Revalorisation des Primes de Participation à la Judicature en la doublant ;

2- Pérennisation et paiement de ces dites primes au plus tard le 05 de chaque

mois ;

3- Intégration de l’UNTJ au comité de Gestion des Fonds Communs de Greffe ;

4- Virement des Fonds Communs de Greffe au plus tard le 15 du mois suivant

le semestre écoulé ;

5- Indemnité de Logement pour tous les travailleurs de la justice;

6- Reclassement à la Hiérarchie A2 pour tous les Greffiers ;

7- Enrôlement des agents autres que les Greffiers et interprètes judiciaires dans le corps des Agents des Greffes et Parquets ;

8- Ouverture sans délai du concours professionnel des Administrateurs Des Greffes ;

9- Audit du personnel bénéficiaire des Fonds Commun de Greffe ;

EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE :

Qu’au-delà du délai d’un mois sans satisfaction des dites revendications, les membres du l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ) exerceront leur droit d’observer la grève conformément à l’article 25 de la constitution.

Pour le Secrétariat Exécutif National

LE SECRETAIRE GENERAL

A/Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la transformation du Secteur public.

Ampliations :

 Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

 Monsieur le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions ;

 Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue social ;

 Premier Président de la Cour suprême du Sénégal

 Monsieur le Secrétaire Général de la CNTS/ FC ;

 Monsieur le représentant Régional de L’Organisation Internationale du Travail (OIT) ;

 Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Sénégal