Justice: Tahirou Sarr maintenue en prison, une décision qui intrigue malgré des cautions astronomiques

Malgré des cautionnements dépassant largement les montants des accusations portées contre lui, Tahirou Sarr, mis en cause dans deux dossiers financiers, reste maintenu en détention. Une décision controversée du juge d’instruction du Pool judiciaire financier, qui soulève de nombreuses interrogations.

Tahirou SARR reste en prison malgré le dépôt d’un cautionnement d’une valeur colossale de 419 milliards de FCFA. Selon des informations, l’homme d’affaires Tahirou Sarr ne recouvrera pas la liberté d’aprés une ordonnance rendue ce mercredi 2 avril par le doyen des juges financiers.

Selon des information, Tahirou SARR avait pourtant mis tous les moyens pour démontrer sa bonne foi. Dans le premier dossier, où il est poursuivi pour une prétendue complicité dans une affaire de 25 milliards de francs CFA, ce dernier a versé 11 milliards sur le compte de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac), logé à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). En plus de cela, il a apporté trois titres fonciers d’une valeur estimée à plus de 30 milliards par des experts. Au total, plus de 40 milliards ont été cautionnés, pour une accusation de 25 milliards.

Concernant l’ affaire du dossier concernant les 91 milliards, la meme source informe que Tahirou Sarr a proposé un terrain estimé à près de 394 milliards de francs CFA. Une garantie jugée largement suffisante et conforme aux exigences légales. Et la loi est claire, toute personne poursuivie pour détournement de deniers publics peut proposer une caution en numéraire ou en nature, à condition de matérialiser la garantie par des titres de propriété valides et une inscription au livre foncier. Selon les Échos, les cautions versées par Tahirou Sarr l’ont été avec l’autorisation expresse du juge d’instruction.

Les ordonnances autorisant le versement des fonds et l’hypothèque des titres de propriété existent bel et bien, et sont détenues par l’avocat de l’inculpé. Le journal ajoute que l’Agent judiciaire de l’État censé défendre les intérêts de la République ne s’est opposé à aucun des actes posés par la défense. Mieux encore, il a validé chaque étape de la procédure. Alors pourquoi ce blocage ? Pourquoi, malgré toutes les garanties offertes et validées, Tahirou Sarr reste-t-il incarcéré ?