Une détournement présumé de 40 millions FCFA secoue Pamecas

Un scandale de détournement éclabousse la Mutuelle du partenariat pour la mobilisation de l’épargne et du crédit au Sénégal (PAMECAS). Pape Mamadou Thiam est accusé d’avoir détourné 40 millions Fcfa de Pamecas pour éponger une dette contractée par son épouse au sein de l’Institution financière.

Le comptable du PAMECAS, Papa Mamadou Thiam a été arrêté par la DIC pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures privées de banque dans un système informatisé, usurpation d’identité numérique et escroquerie . D’après l’accusation, pour mener à bien sa stratégie, il a usurpé le compte de son homonyme Pape Mamadou Thiam, titulaire d’un compte à Pamecas, en modifiant sa carte d’identité.

Agé de 38 ans, il a été déféré au parquet. Il ressort de la plainte parcourue par Libération que le mis en cause, qui gérait la comptabilité des caisses Meczon, Mckaw, Mecni et Mcdgy, a usé de manœuvres et subtilisé dans les caisses 40 millions FCFA. Et, ce depuis 2016.

Pour récupérer les fonds détournés, il les virait dans les comptes de ses collègues Sadio Sarr, Abib Thiam, Modou Thiam, et Fatou Sall informe la source. Convoqué à la DIC, Thiam a reconnu les faits et confirmé les montants volés dans les agences précitées non sans renseigner avoir commencé à détourner des fonds depuis 2016. Il a confié aux enquêteurs avoir frauduleusement débité des comptes de la classe n°2, relatifs aux avoirs de Pamecas, avant de créditer le compte d’un client qui porte le même nom que lui.

Pour disposer des fonds, il n’avait plus qu’à modifier le numéro d’identification du client en question pour y insérer le sien. Un procédé qui lui a permis de se faire passer pour le titulaire du compte.