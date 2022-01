Kaolack : 45 individus interpellés

Les opérations de sécurisation mixte de la gendarmerie et de la police a permis l’interpellation de 45 individus pour diverses infractions à Kaolack. La descente des policiers et des pandores dans les artères de Kaolack, dans la nuit du mercredi au jeudi, s’est aussi soldée par la saisie de 30 tonnes d’engrais.

A l’instar de plusieurs localités du pays, la police et la gendarmerie traquent mutuellement aussi les délinquants à travers l’étendue du territoire. Concernant les infractions routières, les éléments engagés par le commissaire central intérimaire Balla Kébé et le commandant de la compagnie ont mis en fourrière cinq véhicules, immobilisé 82 motos et saisi 90 pièces dont des permis de conduire.

Également, l’opération combinée police-gendarmerie a permis de verser dans les caisses du Trésor public 235 000 F Cfa en guise d’amendes forfaitaires, d’après nos sources.