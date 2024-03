Kaolack : Aly Ngouille Ndiaye accueilli en héros par Djolof-Djolof

A Kaolack, Aly Ngouille Ndiaye, leader de la Coalition « Aly Ngouille Ndiaye2024 » a fait foule. Arrivée tard dans la nuit, hier, il a été accueilli avec les honneurs parle plénipotentiaire de sa Coalition, Khalifa Wade. Dans la matinée de ce mardi, le maire de la Commune de Linguère et ,non moins,candidat à l’élection présidentielle du 24 mars prochain, a entrepris une caravane à travers les rue et ruelles de la capitale du Saloum. Ce déplacement est sanctionné par une déclaration tenue au quartier Abattoirs Djoloffène où l’attendaient une foule immense de militants et sympathisants (même des vieux et vieilles de plus de 80 ans !!!). Sur les lieux,l’ancien ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a dégagé certains axes prioritaires de son programme. Il est largement revenu sur les problématiques de l’eau, l’assainissement,l’agriculture, l’emploi des jeunes, la santé et l’éducation. Il promet, ainsi, d’y apporter des solutions mais également de rendre à Kaolack son statut de capitale du bassin arachidier. Les populations lui ont renouvelé leur confiance et promettent de lui faire bulletins pleins lors de la prochaine Présidentielle.

