Kaolack : Le Cœur de Ville et le mouvement And Nawlé rétablissent la vérité

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Face aux accusations portées par M. Fadilou Keïta, sur la personne de M. Serigne Mboup, l’Administration du Cœur de Ville de Kaolack, accompagnée des agents, commerçants et du mouvement Aar Sunu Leader, tient à apporter une réponse claire, ferme et sans équivoque.

Contrairement aux allégations avancées, les responsables du projet ont catégoriquement rejeté l’ensemble des accusations, qu’ils jugent infondées et dénuées de preuves. Le Directeur d’exploitation du Cœur de Ville, M. Habib Leye, a démontré point par point les incohérences des propos tenus, notamment en ce qui concerne les 17 milliards évoqués. Selon lui, ce montant ne concerne nullement la Société d’Investissement et de Développement (SID).

Sur le plan juridique, Me El Hadji Malick Diouf a été formel : toute idée de renégociation est irrecevable. Le contrat liant les parties est légal, valide et dûment signé, prévoyant une exploitation du site pour une durée de 25 ans, avec une possibilité d’extension de 5 années supplémentaires. Il invite ainsi M. Fadilou Keïta à assumer pleinement ses déclarations publiques.

De son côté, le responsable politique Ousseynou Diop interpelle le DG de la CDC sur son propre bilan, qu’il juge inexistant depuis sa prise de fonction. Il s’interroge également sur le timing choisi pour ces attaques, intervenues le 4 avril, jour symbolique de la fête de l’indépendance, qu’il considère comme inapproprié et révélateur.

En définitive, les acteurs du Cœur de Ville de Kaolack réaffirment leur engagement pour la transparence, la légalité et le développement économique local, tout en dénonçant ce qu’ils perçoivent comme une tentative de déstabilisation injustifiée.