Kaolack: Le dealer se jette dans la mer

Convoyant une importante quantité de chanvre indien, un chauffeur de camion transportant aussi de la mangue et son acolyte ont été interpellés par des éléments de la Douane prédisposés au niveau au niveau du Pont Niorot de Kaolack.

Arrivé à hauteur du stop de la Douane, le chauffeur du véhicule est descendu pour offrir quelques mangues aux agents. Ayant un comportement un peu suspect, ces derniers ont voulu vérifier ce qu’il transportait et par ricochet le passager qui portait par devers lui un sac assez lourd. Voyant les agents s’approcher, le passager est sorti du véhicule.

Et pour se sauver, il s’est jeté dans la mer, non loin de l’usine les Salins du Sine-Saloum. Gagné par le courant et la profondeur de la mer, il lâche prise donnant la main à des piroguiers qui sont tombés sur l’action. Les deux présumés convoyeurs ont été arrêtés. Ils seront présentés au procureur.