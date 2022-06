Kaolack-Le Maire de la Commune de Thiaré quitte « And Nawlé » pour le Bennoo

Grosse défection dans les rangs de la Coalition » And Nawlé And Liguèy ». En effet, Modou Touré, Maire de la Commune de Thiaré qui était allé aux élections locales sous la bannière de « Nawlé And Liguèy » vient de rejoindre le Benno Bokk Yakaar. Au cours d’un meeting qui a vu la présence du Directeur Général de la SENELEC, par ailleurs, tête de liste départementale de BBY pour les Législatives, Papa Demba Bitèye, le Coordonnateur de la Coalition présidentielle à Kaolack, Mohamed Ndiaye « Rahma », par ailleurs, ministre Conseiller, d’ Aïssatou Ndiaye, Mairesse de Ndiaffate et investie de BBY pour les prochaines élections législatives ainsi que bien d’autres responsables de valeur du camp présidentiel, l’édile de la Commune de Thiaré se dit prêt à oeuvrer pour le triomphe de la Coalition Benno Bokk Yaakaar. Une bonne prise à l’actif de Papa Demba Bitèye.

