Kaolack : un supporter tué lors d’un match de navétanes

20 septembre 2025 Société

Le stade Lamine Guèye de Kaolack (centre) a été le théâtre d’incidents tragiques ce jeudi lors d’un match des Navétanes opposant Alboury à Darou Salam. Alors que la rencontre s’était déroulée dans une ambiance festive, des échauffourées ont éclaté à la fin du match.

Selon des informations, un jeune supporter de Darou Salam, âgé d’une vingtaine d’années, a perdu la vie à la suite d’une bagarre survenue à l’extérieur du stade. La victime n’aurait pas été directement impliquée dans la rixe, mais aurait tenté de séparer deux jeunes en conflit. Gravement blessé, il s’est rendu au poste de santé le plus proche, mais est décédé des suites de ses blessures.


Alertées, les forces de l’ordre sont intervenues pour rétablir le calme et sécuriser les lieux. La police a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer les responsabilités et identifier les auteurs de ces violences.

