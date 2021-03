Kémi Séba : “Sonko a été naïf”

Le président de l’ONG Urgences Panafricanistes Kemi Seba, s’est prononcé, sur l’affaire d’accusation de “viol et de menace de mort” à l’encontre de l’opposant Ousmane Sonko. L’activiste estime que l’opposant sénégalais “a fait preuve de naïveté et laisse ainsi la porte ouverte à toute invention et manipulation de commanditaires”.

“Ousmane Sonko a fait preuve de naïveté. Parce qu’un homme politique institutionnel autant combattu par le pouvoir en place ne peut pas se permettre de chercher à se faire masser le soir en dehors de son domicile, sans témoin. Il laisse la porte ouverte à toute invention et manipulation de commanditaires qui n’ont qu’une seule obsession : l’effacer de la scène politique sénégalaise”, a déclaré Semi Keba