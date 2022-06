Khalifa Wade tance « Rahma » et ses ouailles et gèle ses activités…

A l’approche des élections législatives, ce n’est pas encore le grand amour entre les responsables de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar, à Kaolack. L’Assemblée Générale convoquée, hier, par le ministre- conseiller , Mohamed Ndiaye « Rahma » a provoqué une vive colère des « exclus ». Ce qui a sonné la révolte dans les rangs de la mouvance présidentielle : » Ce qui vient de se passer est une parodie. Mohamed Ndiaye « Rahma » n’a aucune légitimité pour convoquer une réunion au nom du Benno. Il n’est ni titulaire ni suppléant sur la liste départementale des investis. Comme je l’avais prédit à la veille des élections locales, cet homme porte la poisse et ne peut rien gagner à Kaolack. Comment convoquer une réunion en omettant volontairement des barons de l’APR comme la ministre Mariama Sarr ( investie sur la nationale), Adji Mergane Kanouté, Khalifa Wade, Ablaye Khouma, etc.? Il devrait avoir honte et faire profil bas car il est banni par les populations de Kaolack qui ne veulent plus le voir », lâche Khalifa Wade. Et il qualifie de l’AG d’un vrai fiasco : » Cette Assemblée Générale d’hier (samedi) a été un véritable fiasco sur toute la ligne. Au sortir des locales, le BBY était sorti infirme et avait besoin d’une thérapie de choc. « Rahma » n’est malheureusement pas le médecin indiqué pour l’aider à se relever. Il a usé de la mauvaise foi pour se montrer important alors qu’il n’en est rien. Le Président de la République Macky Sall doit prendre ses responsabilités. Lui et sa bande de courtisans sont en train de faire perdre l’APR et ses alliés. J’avertis Benoît Sambou comme j’ai eu à le faire dernièrement: qu’il ne se mêle pas des affaires de Kaolack. Qu’il aille à Ziguinchor car il a du pain sur la planche là-bas. Il ne peut nous imposer un mandataire. Moi, à ce qui me concerne, à partir de ce jour, je gèle mes activités dans le BBY au niveau du département de Kaolack et ce, jusqu’après les élections législatives », a fait savoir M.Wade d’un ton coléreux.

