Kidnapping d’un enfant à Guédiawaye : un militaire arrêté

Ce dimanche 2 mars, en début d’après-midi, un garçon de 11 ans apeuré entre en vitesse dans la boutique de son oncle et homonyme à Gadaye, à Guédiawaye. L’enfant se nomme A. D. et est ressortissant guinéen. Il est suivi d’un homme encagoulé, qui prétend être son père et demande à partir avec lui.

Niet du tenant du commerce. L’homme masqué s’énerve et assène un violent coup de poing à ce dernier, qui se retrouve le nez fracturé, le visage en sang. Le boutiquier et son neveu crient au secours. Ainsi alerté, le voisinage accourt.

L’encagoulé est arrêté par la foule, malmené et conduit au poste de police de Wakhinane Nimzatt. D’après Les Échos, qui rapporte cette rocambolesque histoire dans son édition de ce lundi 3 mars, l’homme à la cagoule aurait abordé l’enfant dans la rue quelques minutes plus tôt et lui aurait demandé de monter à bord de sa moto de marque T-Max.

Le journal souligne que la scène se déroulait sous les yeux de deux femmes et d’un homme au volant d’un 4X4 qui roulait non loin. C’est pour échapper à ce qui ressemblait à une tentative de rapt que A. D. s’est réfugié dans la boutique de son oncle.

Le ravisseur présumé a été soumis à une fouille corporelle. Les policiers ont retrouvé dans ses poches une carte professionnelle attestant qu’il est militaire en exercice, se nomme B. Ndao et habite à Yeumbeul. «Le déverrouillage de son téléphone portable [a permis de le voir sur] une photo en tenue militaire lors d’une mission à l’étranger», complète Les Échos.

La même source ajoute que les enquêteurs, qui sont aux trousses des occupants du 4X4, pourraient compter sur les images d’une caméra de surveillance du quartier qui aurait capté la scène du présumé rapt avorté.